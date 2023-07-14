【50W達標】希威森：不能單靠一位練馬師 我的人脈正在拓展！

2022/2023年度馬季煞科日將於本週日（7月16日）在沙田舉行。今季表現優異的希威森目前穩居香港騎師榜前5位，他冀望週日能繼續交出佳作，為這豐收的一季劃上圓滿句號。

在週日舉行的11場賽事中，希威森共有10匹坐騎，他有信心屆時能夠再創佳績。這位南非好手今季取得50場勝仗，目前暫居騎師榜第5位，頭馬數目僅次於潘頓、何澤堯、布文及田泰安。

希威森至今在港合共贏得80場頭馬，逐漸成為本港馬壇炙手可熱的騎師之一。現年25歲的他與練馬師韋達及大衛希斯建立了密切關係，於季初開始與更多馬房合作，成績日益進步。

希威森說：「我於今季開始時已定下目標，希望獲得更多練馬師的支持。韋達當然是我的好朋友，同時也給我最多支持。我非常感激他令我受到認識。」

「不過，要取得好成績，就不能單靠一位練馬師，因此我今季的目標是與更多練馬師建立良好關係，加強合作以贏取更多頭馬，結果頗有成績。」

「我今季獲得不少其他練馬師的支持，而最重要是以贏馬報答他們。當我開始贏得更多頭馬時，就更能定下清晰目標，而隨著頭馬數目增加，我決定以50場頭馬為今季的最終目標，結果如願以償，我實在非常高興。」

希威森剛於週三（7月12日）晚為徐雨石（「電訊巴打」）及呂健威（「迎樂」）建功，可見他獲得愈來愈多支持。他週日將為韋達、大衛希斯、蘇偉賢、呂健威及容天鵬5位練馬師效力。

可造117磅輕磅的希威森認為自己週日的坐騎實力平均，其中韋達旗下的「九五赤兔」將出爭第一班賽事香港馬主協會錦標1600米。

希威森表示：「事實上，我相信我的坐騎均有力一爭。『九五赤兔』今仗任務艱巨，因為每匹馬在煞科日都會放手一搏。雖然我的坐騎往績不算突出，但或者有一兩駒能突圍而出，取得佳績。」