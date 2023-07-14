【冠軍人馬獎】勇士奪最佳中距離馬 劉生話遠征先跑東寶錦標

馬會繼續頒獎，其中告東尼獎再次落入華將一哥何澤堯手上，今季已摘下94W的Vincent，話無論幾時喺告東尼手上取得告東尼獎都感到榮幸，佢感謝香港馬會一直對本地華將支援，由自己係見習騎師去到依家都畀好大Support，感謝今季馬主、練馬師支持，畀咁多實力坐騎自己。何澤堯亦講生活規律成為他的成功之道，每朝按時晨操，並盡量抽空探望他的最佳拍檔「金鎗六十」，午睡小休之後會進行健身、物理治療等活動，並在晚上提早入睡盡量將身體狀態保持。第5年茹素的他馬季抖暑後仍然馬不停蹄遠赴日本及英國參賽，務求繼續保持佳態。

最佳短途馬為贏出主席短途獎、百週年紀念短途盃及女皇銀禧紀念盃成為3冠短途王的「金鑽貴人」取下，而最佳一哩馬則係「金鎗六十」擊敗「加州星球」，連續3年奪獎。

順利奪得最佳中距離馬的「浪漫勇士」，馬主劉栢輝表示愛駒暫時目標係10月7場2000米G1東寶錦標，然後直接進軍覺士盾，呢兩場都會由麥道朗執韁，因為騎師熟場地，而「浪漫勇士」返港後力爭衛冕香港盃，然後再一場一場咁部署。至於點解揀遠征澳洲，劉栢輝表示一來自己未去過澳洲，二來同沈集成商量，衡量過後「浪漫勇士」跑天秋對手可能較強，加上睇完「譽滿杜拜」排除萬難喺澳洲都贏到一級賽，希望愛駒都可克服重重障礙，喺澳洲取得佳績。

至於最佳長途馬，則由季內勝出卡塔爾酋長錦標及遮打盃兩項G1的韋廐「將王」奪得，馬主張舜清表示「將王」下季部署都係香港瓶，然後再遠征卡塔爾，再嘗試力爭3奪遮打盃殊榮。