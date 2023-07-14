【冠軍人馬獎】連續3季榮膺馬王 金鎗六十開創歷史！

馬會今晚舉行冠軍人馬獎頒獎禮，以表揚人馬在過去一季的努力和成就。多個獎項無太大懸念，反而今屆香港馬王競爭激烈，結果由「金鎗六十」揮低3冠短途王「金鑽貴人」當選，亦是史上首駒連續3屆榮膺馬王，意義重大！

睽違4年，馬會終可復辦冠軍人馬獎頒獎禮晚宴，現場星光熠熠，不少騎練攜眷盛裝出席。頒獎禮之中，最高榮譽的香港馬王由「金鎗六十」成功衞冕，今季此匹呂廐鎮倉寶，出戰5仗共取4場頭馬，包括董事盃、香港金盃及冠軍一哩賽，此匹評分131分現役最高分佳駟，在港已累積25W，今屆同時獲得最佳一哩馬。

「金鎗六十」馬主陳家樑拎獎時眼濕濕，表示感謝馬會頒發香港馬王畀愛駒，愛駒能成為史上首匹3屆香港馬王成就非凡，仲多謝呂健威、何澤堯、呂廐馬房員工。

至於馬王鞍上拍檔何澤堯則表示多謝陳家樑、呂健威一直支持自己，而呂廐員工每日照料「金鎗六十」，呢匹馬絕對係自己從騎生涯亮點，而「金鎗六十」每日都畀到啟發自己，經常都從佢身上學到嘢。

其他獎項方面，文家良馬房「金鑽貴人」雖然未能贏得香港馬王，但仍獲最佳4歲馬、最佳短途馬兩項殊榮。最佳中距離馬則由「浪漫勇士」取得，至於最佳長途馬由「將王」成功蟬聯。

最佳新馬由「嫡愛心」勝出，此駒今季在跑馬地取得4捷佳績，前途無可限量。同屬蔡約翰馬房的「永遠美麗」成為本季最大進步馬匹，由初出52分起步，現時已評117分，單季大幅獲加65分。

蔡約翰重奪冠軍練馬師殊榮，此乃練者第12次登頂。至於潘頓季內已打破莫雷拉單季個人最佳頭馬紀錄，第6度成為冠軍騎師，告東尼獎則由何澤堯奪得。另外，兩項分別由公眾投票選出的「最受歡迎騎師」及「最受歡迎馬匹」，將在周日沙田煞科賽後頒發。