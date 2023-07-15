澳門打吡大賽 今日好地角逐掀起激戰

林宏基今年力爭冠軍，「艷姿媚」在預賽跑入三甲，今仗力爭打吡殊榮。 (圖片來源：澳門賽馬會)

經典殊榮，一生一次，澳門賽馬會今日黃昏賽，舉行4歲馬年度終極大賽，七星海城市發展集團澳門打吡大賽，將於氹仔馬場第2場賽事舉行，開跑時間為下午4時35分。

今年由七星海城市發展集團，贊助澳門打吡大賽，澳門賽馬會與新贊助商通力合作，務求為馬迷帶來內容豐富高質素賽事，而七星海城市發展集團董事長李夢晨先生，將會率領公司代表團，作為主禮嘉賓。

雖然港、澳兩地已經掛起1號風球，天氣繼續酷熱，暫且未有雨勢，預測「好地」，估計大賽日亦可望於正常場地角逐。14匹四歲精英角逐殊營榮，縱使少了重要熱身賽澳門堅尼大賽，尚有另一項澳門打吡預賽舉行，在該項1500米3出戰12駒之中，有8匹繼續列陣打吡，包括預賽三甲馬：「艷姿媚」、「安達獵隊」、「悠然望捌」。

提及「艷姿媚」，練馬師林宏基開倉第二季，今年力爭冠軍銜頭之外，首度出戰打吡出馬最多4駒列陣，前駒之外，由冠軍騎師高君濤策騎「盛通寶寶」，也是不容忽視，而高君濤雖然在澳策騎締造逾1500W紀錄，但至今卻未贏過打吡榮譽，騎練組合為圓打吡夢，戰鮮肯定更高昂。

至於今仗1800米途程，全場馬匹只得3駒跑過，2駒於此程有頭馬紀錄，分別為最高分之「勇強旋風」與及趕上尾班車之「夠響識贏」，且看兩駒會否有形勢可恃，成為爭標主角。