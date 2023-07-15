主隊火上加油 力退外敵捧巴黎錦標

法國隆尚馬場昨日舉行重要一級賽巴黎錦標，去年主隊馬匹「誠實心」(Onesto)，打破咗被英愛兵團直落贏4屆嘅壓倒性局面，今年當然係想繼續保住呢項3歲一級賽响本土，最終就由蘇銘倫完成呢個使命，夥拍「火上加油」，力退「阿德萊川」(Adelaide)同Soul Sister英愛兵團兩大強手，勝出今屆巴黎錦標。

响今屆8匹參戰馬中，英愛兵團來勢洶洶，全場名氣最響，當數高仕登旗下應屆橡樹賽得主Soul Sister，臨場亦被捧成大熱，而古摩亞則以主帥莫雅出戰之「阿德萊川」為主力，不過兩駒最終都不敵大部份途程包尾嘅「火上加油」，至直路望空全力衝刺，一舉擒下兩匹外敵，神蘇鬥贏另一位神級莫雅之「阿德萊川」，因戴圖理停賽換上宋文赫之Soul Sister，只以第3名過終點。

與此同時，現年56歲嘅巫斯義，响昨日隆尚賽事上陣，亦憑杜誠高訓練之Rue Boissonade，勝出2400米3歲雌馬二級賽馬拉威特大賽(Prix de Malleret)，擊敗另一匹同係來自英國賽駒 Crack Of Light 。雖然已經考獲練馬師牌照，並於尚蒂伊購入馬房，但巫斯義已表明仍會繼續以騎師身分，完成今季賽事再算。