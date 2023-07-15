杜苑欣再添G1進帳 梗係錫晒佢……

杜苑欣雖然今季初因為手踭受傷起步慢咗，不過好快就追番啲成績，而昨日响新市場嘅一場重要頭馬，更加令佢過咗停緊賽嘅莫艾誠頭，以43W:42W一場頭馬之先，進佔騎師榜第2位，排頭位嘅就係52W嘅布宜學。

昨日新市場所勝頭馬，對杜苑欣當然意義重大，因為係佢今季個人第二項G1頭馬，繼先前「調酒源流」於皇家雅士谷勝出皇席錦標，再以其老拍檔「凌雪飛」(Nashwa)，勝出昨日重頭戲法爾曼斯錦標(Falmouth Stakes)，過去三年都係每年只勝出一項G1，今季取得突破率先起孖。

雖然「凌雪飛」今場縮程跑1600米，但賽果證明高仕登父子決定補充報名加入，絕對係明智抉擇，贏馬過程姿態輕鬆，末段透出後愈騎愈遠，大勝賽前易主「大受關注」(Remarquee)5個身位，應屆美寶莉錦標得主，同樣補充報名加入嘅「精緻之道」(Via Sistina)，一面倒大熱門只跑一席季軍。

練馬師高仕登賽後表示，相當高興「凌雪飛」今季終於展現應有實力，而下一仗目標當然是衞冕光榮古活舉行之蘭秀錦標，屆時杜苑欣大有機會，再憑此駒增添G1進帳。