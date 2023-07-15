煞科搏起孖贏抖暑費 最緊要精準到位

姚本輝馬房在明日煞科戰派出8駒上陣，分別是第3場「極速奇兵」，第4場「海島材子」，第5場「大勢至富」，第6場「添福 」，第7場「醒臣」，第8場「駿馬快車」，第9場「精準快車」及第10場「友誼喜悅」，各駒在今早例常露面加課踱步，整體具作戰水準，相信憑住呢手馬要執番一、兩場W拿做抖暑費應該唔難。

其中吸引眼球之動態，交予梁家俊主轡的「大勢至富」及「精準快車」兩駒，可以優先吼實，7時15分，馬兒安排同一批出跑道操練，練者在機坪駐足打點及向助手即時畀柯打，全程跟到貼直至戰駒行落隧道，鏡頭夠晒吸引。

「大勢至富」續出爭四班1400米路程，上季尾兩勝同程，升上三班後連拚多仗也無計可施，相信評分回調下返回四班對壘再現優勢，埋門操練狀態保持，排位日搵家俊親自彈一課草閘，走勢銳利勁道十足，觀感討好。

「精準快車」跑三班1600米賽事，始終係此駒最佳出路，同程曾贏得3W，不過今季上陣10次卻只跑過1次二班千六，令人較難理解，無論如何今仗出爭番擅長路程，人馬合作純熟早有默契，賠率也夠吸引，點都要預一票。