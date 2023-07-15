【練馬師王】神仙又玩雙龍出海搶分！

上期谷中「練馬師王」，方嘉柏雖然未有頭馬見面，但全晚累積3亞2季共獲26分，僅僅力壓起孖的呂健威，今季第10次封王。翻查資料，0W勝出「練馬師王」卻非首次，1月24日跑馬地夜賽，沈集成以2亞3季取得24分，當晚9場賽事剛好由9個倉口瓜分，無一起孖之下，造就沈集成低分坐正。

今期馬季煞科戰，多個大倉都見舉兵出擊，剛剛捧走第12個冠軍練馬師寶座的蔡約翰，共派12駒列陣，全力數胡格局，當可優先留意。全日重頭戲第8場香港馬主協會錦標，蔡約翰曾3度奪冠，但對上一次已數到2015年「首飾太陽」，長達8年未能壓軸捧盃。今屆蔡廐部署雙龍出海，「自勝者強」跑田草一哩4次，取得1冠1亞2季全上名佳績，路有專長；「紅運帝王」在愛爾蘭服役時，曾於1600米賽事入Q，中距離能力有保證。今季蔡約翰曾4度串馬房Q，其中兩次「紅運帝王」都有出現，經常拍住廐侶搏殺。

除此之外，全季壓軸一戰第11場二班1200米，蔡約翰安排同程專家「金馳」及「魅力寶駒」一同列陣，有望雙雙交出好成績。「金馳」剛戰或許敗於不適應放頭跑法，表現未能作準，由潘頓繼續親征，排外檔焗留，應可回復真身；「魅力寶駒」近3仗兩度建功，進度重納升軌，初上二班只負118磅，不構成阻力。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.0倍

2.呂健威 5.5倍

3.羅富全 15倍

4.賀 賢 12倍

5.沈集成 12倍

6.伍鵬志 12倍

7.文家良 14倍

8.大衛希斯 20倍

9.告東尼 28倍

10.方嘉柏 28倍

11.葉楚航 30倍

12.何 良 25倍

13.苗禮德 50倍

14.韋 達 50倍

15.姚本輝 150倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/容天鵬/黎昭昇/蘇偉賢/丁冠豪/徐雨石/高伯新) 80倍