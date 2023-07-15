【波馬同樂】將俠班利搏盡交代

大家好，來到今季收鑼戰，我揀了第5場四班1400米跟各位分享。季內已跟進多次的「將俠」，連場得個近字後，評分已減至前季贏馬的53分水平，今場易配艾道拿，預期會有點分頭下，成功交代絕不為奇！

告東尼為求「將俠」打破悶局，今季都可謂想盡辦法，跑過13次用上5位騎師，跑法上放頭、跟中間，以及留後都試過，可惜成績始終未於理想，僅獲2次位置咁大把。來到第14次，先不理易配艾道拿能否擦出火花，上季在三班先後在61分和69跑W，75分也能上名的「將俠」，今仗評分已減至53分，跟前季在莫雷拉胯下贏馬時一樣。6歲馬難望有進步，但始終佔班利，一於再信多「將俠」一次。

很少揀丁廐馬，但「寶安威」上場由楊明綸策騎跑田草1200米，最後直路狂追一段走勢凌厲，今增程200米改配布文，雖然排13檔，但應無礙留後鬥衝跑法，值得留意。鐵角最後一匹是「駿行星」，今季跑8次得2Q2P，另3次第4和1次第5，儘管尚未贏馬，但次次有獎金收，如此準繩的馬，豈可不兼顧？

四重彩我會用「將俠」和「駿行星」做複膽，配腳除「寶安威」外，還有梁家俊騎慣騎熟擺前走的「大勢至富」、再次交由潘頓出策力求交代的「俠客行」，以及由何澤堯換上蔡明紹的「傳奇大師」。祝大家好運！