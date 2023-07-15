【張基焦點】包裝必勝比金堅

呂健威於季尾階段，對上6次賽事均有進帳，升上練馬師榜第2位，氣勢如虹，周日呂廐繼續強陣出擊，「包裝必勝」狀態回勇，再攻田草1200米可補中。

第11場二班1200米，「包裝必勝」季初經歷3連勝後，狀態曾經回落一段時間，即使剛戰於此程後上得第3名，嚴格而言賽前狀態仍未夠，兼且受制於外檔被迫留後跑，亦非其最佳跑法，結果仍能追近，復課後狀態有明顯進展，配合4檔形勢較為有利，加上主要對手「金馳」上仗放得不快也斷，落敗並無藉口，「包裝必勝」更可靠。

第6場四班1400米，「合夥雄心」之前一直於三班也能跑近，如今落到四班有明顯優勢，今次增程跑1400米無問題，除眼罩或許帶來一定幫助，朝早所見有火氣，機會樂觀。

第3場四班1200米，「緣途有您」來港初期進度不算理想，其後有進步，並於谷草1000米試過追近，只是此程的確嫌短，剛戰用田泰安跑來有點人馬角力，拉士卻有餘未盡，今次抽1檔理應有更好發揮。

第5場四班1400米，「傳奇大師」唔識跑谷草，反而於泥地兩次都肯追，上仗1400米因檔差縮得太後，拉士餘勢卻理想，復課後曾上從化操，今次抽2檔可予重視。