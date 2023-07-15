【進階選項】安泰巴度鍊到盡

煞科戰跑足11場，蔡約翰第12度登上冠軍練馬師寶座，出馬12匹睇牌面頭馬應該坐2望3場，手風順的話4場勝仗亦不奇。雖然再贏都只是錦上添花，但以近兩次賽事大熱門成績看，作為馬膽仍穩陣，要贏多點錢的話便要在投注策略上花點腦筋。「水晶酒杯」、「精算謀略」及「金馳」或許獨贏較乏味，而第6場匆出的「安泰」則可能配上巴度及轉路程關係有點分頭。上周潘頓相中取得策騎權，結果2.7倍卻被144倍大冷門「戰鬥英雄」偷襲，敗因明顯在轉彎時取位欠順，而過程所見「安泰」並非一撻即着那種爆炸力強短途馬，故今次跑1400米部署相當正面。查英國兩歲時初出1405米上名，之後在車士達另一場1401米亦只負於質素甚佳的雌馬「坦誠態度」得第2名。來港前最後一戰於新巿場1200米則擊敗「卓倫谷」這匹應屆愛爾蘭二千堅尼殿軍，反映無論路程及實力，「安泰」在四班隨時可勝，剛周三巴度跑「二雋」入Q用心演繹，難得接手匹具近績的蔡廐實力馬一定鍊盡。

尾場「金馳」上場1.4倍大熱梗頸四，敗因非重磅，步速慢外疊被迫搶前是致命傷。其實季初12月1400米那場潘頓將「金馳」放頭跑已違反馬性同樣大熱第4名，上場則被迫用了一個不合適跑法，事後證明被「順勢而飛」鬥贏，但後駒再出補中並不失禮。今場有幾匹快馬在陣，排在11檔的「金馳」一定要縮後，只要步速正常，直路等睇風捲殘雲衝刺。