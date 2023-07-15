【孖T孖住上】綫路之星勝在跑法多變

長風餐單：陽明天空三甲有把握

來到今季煞科戰，田草賽事採用全闊A欄作賽，雖然季尾前置型馬匹佔盡上風，但天氣因素難料，若然係下注尾兩口孖T，不妨先忍忍手，看看臨場情況再決定。

第4口孖T頭關第8場，論近仗表現及名氣，當然以蔡廐「自勝者強」最吸引，但此駒一來要縮程，二來則要孭重磅，加上前仗在變化地演出普通，因此揀馬膽，不如吼實告東尼馬房的「綫路之星」。此駒田草1600米跑過兩次獲冠亞各一，前仗跑同程只負於「永遠美麗」，當然有保證。值得留意的，係此駒以往獨沽一味靠放食胡，但近仗稍留之下似乎威力更強，上仗若非取位欠順，已隨時有機會反先「永遠美麗」，今次搵到布文，似有意用盡一時。

第9場論穩健都係秤先「陽明天空」，回師一哩更有根據之外，加上贏過變化地，因此要爭一席，當然更有把握。

梓忠餐單：大勢至富上季四班打疊贏

馬季煞科今年破天荒跑黃昏賽，一如以往，出馬相當踴躍，今次第2口孖T有多寶68萬，估計10元一注獨中彩金高達300萬，換言之派彩比平時好分約50%，故此值得花時間研究。

頭關四班1800米，何良馬房「包裝全承」今季一直主攻谷草一哩，跑三班賽的3戰全負，而四班賽5戰得冠亞季各一，可想而知居四班跑有着數。此駒雖然未跑過1800米，但能應付谷草1650米，理論上跑長些少也不成問題，況且何良要爭取達標，這類質新分子必全力爭勝。

尾關巧合地同樣揀梁家俊坐騎「大勢至富」，上季尾於四班打疊兩捷，兩次贏馬都是由頭放到尾，而且姿態相當輕鬆，跑法上在季尾大賺特賺。此駒今季升上三班後只跑過一次亞軍，明顯力有不逮，重返四班後，上仗再次快放得第4名，表現復甦匆匆再戰，有望重開勝門。