【三重彩地帶】下雨天爭勝「雄心」倍增

沈集成馬房今季成績保持平穩，開鑼日先聲奪人起孖，來到煞科戰派出超級馬「包裝伯樂」，另有多匹邊線馬亦蠢蠢欲動，埋齋頭馬坐一望二，可望好頭好尾完成賽季，今次推介用「合夥雄心」及「勝益善」作複膽。

第6場四班1400米，「合夥雄心」季中由東廐加盟沈廐，成績一般只得1P，惟該役跑不擅長的直路賽，不敵「萬里飛至」及「怡心聲」兩匹路程專家得第3，反映評分已有迴旋餘地，之後再在盲門谷草1200米兩次獲殿，減分工序確認完成，落班即跑番強項1400米，搏殺手影盡露，歷來兩次跑變化地均上名，得天助，機會看俏。

「話你知」上場同程13檔沿途外疊仍得第3，只是第2次上陣經驗甚淺，能在劣境下有好表現，征服四班遲早問題，轉排4檔競爭力大幅提升。「一舖縱橫」同程6捷今場最佳，近況不俗，變化地亦有上名紀錄，各項條件俱理想。「安泰」上周日初次入位見進步，計性能1400更勝1200米，蔡廐馬匆出亦有保證。「極速之星」上場12檔焗留非理想跑法，但末段仍有追勁，證明仍在狀態，今次2檔用番前置跑法可爭一席。

勝益善操練加辣

第9場三班1600米，「勝益善」初出跟跑大敗12乘，再出仍跑1400米沿途殿後，遇上慢步速根本冇運行，惟直路竟能大幅改善走位14 14 14 7兼造最快末段，實力曝光，復課有大細閘兼拍跳，明顯加辣，「益善」系向來成績中上，今季未有進帳，季尾交代係時候。

何澤堯從兩匹嫡系中揀了「陽明天空」，照秤應在「發財大師」之上，然而兩駒都質新當銳，一併兼顧冇蝕底。「連連行運」連續3仗入前列，蔡廐馬勤拚反而更妙，變化地特佳，雨戰添威力。「縱橫天下」之前還跟「自勝者強」、「九五赤兔」等交手，如今跑三班賽級數贏晒，唯一擔心是搏得多體力下降。■海東