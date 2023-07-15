【J臣研究所】紅運帝王一哩更好

連同今季，筆者喺馬圈已渡過第20個年頭，諗番當初乜都唔識，到依家有能力周遊列國去買馬，都算一個唔錯嘅進步。不過當見識多咗，只會感嘆同明白制度化嘅嘢多講無謂，少做少錯嘅道理。嚟到煞科日，當大家都諗緊點解投注額會直線下降、養馬量減少，同馬迷平均年齡老化等問題時，其實馬會做緊嘅救亡措拖，都係杯水車薪。

我哋常吹噓香港賽馬達國際一線水平，但除咗獎金同投注額，我哋有咩係一線？買隻好馬要同全世界買家競爭，但買馬財力遠不及澳洲、美國等大買手，而且香港缺少育馬業支撐，即係你同人打仗，槍同子彈都要同對手買囉！馬匹平均水準下降，高班馬驟減，賽事水平下降， 所有事情有因有果。當賽事唔好睇，賽果亦非邏輯推斷得到接近答案時，尚希望馬迷投放時間喺賽馬上，未免太妙想天開。要治本？有個半月畀高層諗。

煞科日揀場高班馬小注，第8場「紅運帝王」上仗刻意避廐侶鋒頭，計馬匹性能肯定跑一哩更好。「自勝者強」今季4捷評分摸頂，且現時跑長好過縮程，作配較合。「安遇」今季雖然4捷於谷草，但睇佢衝程，冇理由沙田唔得，半冷W好抵博。「九五赤兔」跑得密交代咗，未必有上兩場咁積極。感謝所有朋友線上線下支持，有緣下季再見。