【戰況R2】高廄上下盼贏馬告別 真感馬主Hold住轉倉紙

在港練馬12載嘅高伯新，完成今日煞科戰就會告別香港，旗下馬匹定必盡拚，第2場五班1400米佢就憑賀銘年胯下「真感」贏馬，取得季內第10W，告別戰有馬贏的確值得紀念，但佢就冇現身拉頭馬。

賽後，「真感」馬主周永健表示呢場頭馬帶畀佢嘅係感動，因為副練戴兆麟同埋馬房助手都表示好希望以贏馬為高伯新告別，今場正正做到，實在好開心及好感動，而佢已經想入紙將「真感」轉投黎昭昇，但高廐上下都話想跑埋煞今場，所以佢Hold住張轉倉紙。

周永健形容高伯新係好叻嘅練馬師，但練者同佢講過唔識廣東話，形勢上比較被動，有時見到有啲華倉因為用到廣東話溝通就好容易攞到好馬，高伯新更表示只要畀到一匹好馬佢，一樣交到好成績。「真感」今季贏到3W，雖然只係五班馬，但高伯新已證明練馬能力。

周永健表示「真感」轉倉只諗起兩個倉口，一個係沈集成，因為自己有「喜蓮勇感」喺佢度，另外就係黎昭昇，後者來港時已經認識，而且態度誠懇，黎昭昇主動提出接收「真感」，所以決定交畀佢訓練。

今場跑第2名為潘頓2.1倍大熱門「勝利神駒」，何澤堯「富存大師」跑第3，第4名為班德禮「馬上旺」。

第2場賽果：5-2-10-1

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率3.5)

二重彩賽果：5-2(最後賠率39)