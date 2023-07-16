【賽後報告】發老脾？潘頓搏輸勝利神駒 解鞍時...

今日冇人停賽，潘頓第2場騎「勝利神駒」，解鞍處不正確用鞭，罰款2萬？

是日賽後報告撮要：

第2場：潘頓被裁定違反賽事規例第155(5)條，事緣他在從「勝利神駒」下馬後不適當地碰撞該駒。潘頓被罰款2萬元。被查詢有關「魅力一驕」的騎法時，布文表示，他於五十米處在坐騎開始墮退之際擔心坐騎或有不妥，因而並未力策坐騎至終點。考慮了布文的解釋後，小組告誡他，他須在賽後立即向小組報告此賽中的任何事件以讓小組採取適當的措施及查證他的證供。

第3場：抵達起步點後，「時時稱心」被發現口內有血。「時時稱心」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。賽後，田泰安（「緣途有您」）報告，坐騎於中段在賽事步速減慢之際太過搶口，接近800米處時收慢避開「佳運發」。他續說，坐騎的走勢因而不及預期般良好。獸醫於賽後立即檢查「緣途有您」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第4場：「電路九號」出閘緩慢，向內斜跑，觸碰閘廂右側及失地。被查詢有關「喜悅精靈」於直路上的騎法時，霍宏聲表示，坐騎跟隨「香港精神」上前，其後於入直路時推進至該駒內側。他說，當他留意到「金像非凡」及「包裝全承」在坐騎前方競跑時，他自400米處起未能全力催策坐騎，直至後來他能夠發現可供推進的空位。他又說，他於接近300米處時開始催策坐騎，但坐騎靠近開始墮退的「星雲浩騰」的後蹄處於窘境，繼而移至該駒外側，坐騎其後雖然內閃，但末段衝刺頗佳。

被查詢有關「海島材子」顯著進步的表現時，練馬師姚本輝表示，他賽前並未料到該駒能夠勝出，但該駒得益於第2次降回班次較低的第四班角逐，以及沿途走勢暢順有助發揮。

第7場：練馬師沈集成告知小組，「包裝伯樂」自上仗勝出後的表現令他滿意。他表示，他就該駒令人失望的表現能夠提供的解釋僅為該駒於賽事早段締造偏快步速以及是晚升上第三班角逐。

被查詢有關「綠族無限」於直路上的騎法時，潘頓表示，他自四百米處起催策坐騎，其後於趨近250米處時，坐騎在催策下向內斜跑，因而靠近「開心高球」處於窘境。他續說，坐騎因面對強勁逆風而失去平衡，由於他未能確定坐騎是否自該處起或有不妥，他遂未有全力催策坐騎至終點。獸醫於賽後立即檢查「綠族無限」，並無發現任何明顯異常之處。 獸醫於賽後立即檢查「金哥兒」氣管內有很多血。

第8場：小組押後宣佈覆磅完畢，因為小組觀察到發生了一宗事件，導致季軍馬匹「九五赤兔」與第4名馬匹「自勝者強」於100米處互相觸碰。其後，第4名馬匹「自勝者強」的騎師潘頓以最後100米受到干擾為由，抗議「九五赤兔」被宣佈為季軍馬匹。聽取了各方的證供及觀看賽事影片後，小組發現「九五赤兔」於接近75米處時向外斜跑，與「自勝者強」互相觸碰，導致「自勝者強」被帶離跑線，末段在「綫路之星」內側緊迫競跑。由於小組認為，倘若干擾沒有發生，「自勝者強」將比「九五赤兔」先過終點，因此裁定抗議成立，並將名次修訂如下：第1名「安遇」，第2名「綫路之星」，第3名「自勝者強」及第4名「九五赤兔」。

第9場：抵達起步點後，巴度表示對「大學生」的動作有疑慮。「大學生」接受獸醫檢查，獸醫表示該駒左前腿不良於行，因此認為該駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「大學生」退出此賽。「潮州精神」，發現該駒患有「喘鳴症」。

第10場：賽後，梁家俊（「好掂水」）報告，坐騎陣上發出異常呼吸聲，直路上迅速墮退。獸醫於賽後立即檢查「好掂水」，並無發現任何明顯異常之處。同樣於賽後，蔡明紹（「揚揚大道」）表示，坐騎在對面直路上佔取前列位置之際數度失蹄。他又說，坐騎自九百米處起須在沒有遮擋下走外疊，直路上對催策毫無反應，而他對坐騎的動作有些疑慮，遂收慢坐騎。獸醫於賽後立即檢查「揚揚大道」，發現該駒的一對後腿有多處傷口。

第11場：賽後，何澤堯（「年少有威」）報告，坐騎在全天候跑道上較適合發揮。