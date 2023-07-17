綜合番上周末响新市場舉行嘅重要一級賽七月盃賽果，「鯊中鋒」繼响英聯邦盃起步稍慢後上贏馬捧盃，再次展現佢嘅非凡實力，出閘起擒漏閘情況下，一樣照贏無誤，捧走七月盃。

响今場8駒出戰嘅1200米一級賽，「鯊中鋒」同埋响英聯盃邦盃嘅蹄下敗將「大熊仔」，成為並頭大熱，不過後駒响賽前就傳出健康問題有意退賽，不過最終由古摩亞主帥莫雅出戰，無段好睇跑包尾。

而「鯊中鋒」响出閘起擒嚴重漏閘形勢不妙，跑過二百米佢就跟番大隊，半程已經拍住放頭跑第四「美藝力量」(Art Power)，最終保持個半身位距離，擊敗後上殺入冷腳嘅「奔向自由」(Run To Freedom)，跑第3係換上布宜學嘅「湖畔鄉鎮」(Kincross)。

愛爾蘭年青好手黎應揚(Rossa Ryan)，去年畀蘇銘倫開踭推落樓而為馬迷熟悉，今次憑「鯊中鋒」取得從騎以來首項G1頭馬，不過今次執三攤兼且慢閘贏一級賽，都算有啲運氣，因為上場贏馬莫艾誠停賽，而過往主理嘅杜俊誠同日响雅士谷上陣，結果先至畀佢冷手執個熱煎堆。

「鯊中鋒」贏埋七月盃，今季已經取得4連勝，並且一口氣捧走兩項G1，上季出賽至今，完成8戰7勝佳績。