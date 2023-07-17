申請酌情處理 貝湯美獲准今日恢復操馬

貝湯美因為收受利益及騎師室內非法使用手提電話，最終刑期經上訴後減至7個月，眨吓眼仲有2個多月嘅刑期，至9月24日就可以刑滿復出，而佢亦急不及待，早前特意向新南威爾斯賽馬會會提出申請，希望畀佢提早開操鍛鍊體能，原本响8月24日可以恢復操馬嘅日子，終獲准提前响今日(17日)可以正式開工。

响呢段停賽期間，貝湯美就响朋友開設嘅草地養殖場(Evergreen Turf)度工作，不過响返工前，佢就會做一個鐘健身喼弗，雖然休戰期間難免會體重增加，不過依家獲得提前開始操馬，好快可以恢復最佳狀態，原本24日恢復關操日子，當日佢就可以直接參與試閘，進一步仄試自己狀態。

由於復出上陣嘅日子，接住一個星期就係悉尼嘉季嘉年華，首項重要錦標葉森讓賽嘅舉行日子，換言之可以正式趕及出戰今個番尼春季嘉年華，當然佢亦好希望响全球最高獎金短途賽珠穆瑪峰錦標，物色到坐騎上陣。

而响準備復出嘅新季度，貝湯美其實仲要追平另一項紀錄，就係最高獎金兩歲新星賽事金拖鞋大獎嘅勝出次數，只要贏多一屆，佢就可以追平兩位名宿昆頓同戴勝，成為相隔多年，第三位能夠四奪金拖鞋大賽嘅騎。