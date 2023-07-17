【暑假馬照跑】海外賽由周日新加坡打吡開始

暑假海外賽事，嚟緊星期日由新加坡打吡揭開序幕。

雖然香港馬季結束，不過香港賽馬會一樣為本地馬迷提供消暑娛樂，暑期越洋轉播賽，响8月底前一共12個海外賽日戲碼，將會繼續為大家帶來更加多元化嘅賽馬盛事。

暑假越洋轉播賽，將會由呢個星期日新加坡打吡賽馬日揭開序幕，跟住陸續有嚟：

7月23日 新加坡打吡賽馬日

7月29日 英皇錦標賽馬日

7月30日 南非冠軍盃賽馬日

8月01日 古活盃賽馬日

8月02日 薩塞克斯錦標賽馬日

8月03日 蘭秀錦標賽馬日

8月06日 法國紀爾斯大賽日

8月13日 德國柏林大賽日＋法國傑克莫華大賽日

8月20日 尚羅萬尼錦標賽馬日

8月23日 國際錦標賽馬日

8月24日 約克郡橡樹大賽日

8月25日 楠索普錦標賽馬日

率先打頭陣嘅新加坡打吡，相信香港馬迷更加要珍惜機會，因為明年新加坡賽馬公會10月就會停止營運，明年香港會否响最後一年會否將星洲打吡或新加坡金盃兩場當地大賽，任擇其一納入轉播賽考慮之列，尚屬未知數。

不過比起上個暑期只係去到8月19嘅賽期，今年海外賽就延至8月25日，換言之抖暑日子又縮短成個禮拜，對於馬迷嚟講，咁充實嘅賽期，區區個幾月嘅抖暑日子，眨吓眼就過。