低分練馬師王 出冷更易

剛季才開設嘅「練馬師王」，雖然投注方法與「騎師王」頗為相似，但練馬師不會中途退下火線，風險較低之餘，賽事形勢亦比較緊湊，因而更值得下注。

剛季煞科戰，練馬師蔡約翰獲4冠1亞2季，以62分高分成為「練馬師王」，難怪開售賠率熱至2倍仍持續落飛。翻查紀錄，這次屬開設「練馬師王」注項以來得分最高的一次，而蔡約翰剛季成為冠軍練馬師，當「練馬師王」次數最多亦理所當然，先後16度成功封王，不過馬房攻勢經常殺聲震天，賠率亦必然乏味，如整季以開機賠率10元捧場，最終收回$773，埋單計要輸$107，其實嘗不到甜頭。

以剛季成績來看，「練馬師王」經常鬥得難分難解，因此，經常低分亦可順利勝出，剛季88次賽事中，就有8次以24分勝出，26分則有5次，而最多次數的28分，剛季共出現過17次。出現低分勝出時，亦是敲冷的最佳時機，如5月24日姚本輝馬房出馬7匹，最終以「上校」及「總理」成功起孖，勝出「練馬師王」，而當日姚本輝開飛賠率冷至25倍。而全季最冷一次「練馬師王」則要數元旦日蘇偉賢出馬6匹，開飛賠率50倍，先憑「合夥贛勁」食頭胡、再憑「新力高升」埋齋，全日取2冠1季1殿，成績唔使太標青都順利勝出。