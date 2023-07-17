【次季曾做亞軍】何良跌宕起伏的馬圈歲月

何良連續3季收警告信，最終未能達標而散倉，其實相當可惜，此位練者昔日也有風光時。

何良升正練馬師前，曾先後擔任羅國洲馬房策騎員、告達理、許怡等馬房副練，及至97/98馬季，正式成為一倉之主，同年97年11月15日憑住「籃球之威」取得在港從練首場頭馬。

次季何良取得42場頭馬，只落後於希斯排在練馬師榜第2位，亦是他從練生涯當中頭馬數字最多、成績最佳的一季。

十三少韋達，是幫何良贏馬最多之騎師，兩人一生合作摘下74W，關係良好。但何良同時亦是支持華將之本地倉主，兩位徒弟蘇狄雄及黎海榮，分別替師傅取下73W及60W排在第2、3位，華籍騎練一條心。

至於何良練馬生涯，最重要有2駒，分別是「包裝大師」及「好先生」，無巧不成話，兩駒都是贏2400米G1遮打盃，當中「包裝大師」力克大熱門馬王「爆冷」，「好先生」則在滂沱大雨下擊敗「威利旺旺」，遮打盃與練者確是特別有緣。

何良亦與娛樂圈中人熟絡，阿叻陳百祥昔日就經常同何良晨操行孖咇，阿叻名下馬如「尊贏」(3W)、「莫己若」(4W)、「尊係贏」(3W)同「如虎添翼」(3W)均豢養在何廐，而導演王晶曾幾何時亦是何廐支持者，隸屬其倉計有「與龍共舞」、「家有喜事」、「至尊無上」等等。

馬圈後浪捲得既急且快，何廐經不起大勢所趨，最終沉沒有海浪中，但畢竟曾努力掙扎過，一度湧現小陽春，早十多年連續10季頭馬數字有廿至卅場，到19-20馬季情況急轉直下，直落4季頭馬跌到得十餘場，自此困窘在養馬量下跌、成績低迷之輪迥間，最後逃不出淘汰旋渦，不過馬如人生，起落是平常，無論點都好，希望此位馬圈公認的好好先生，退休後能夠一切順意，身體健康。