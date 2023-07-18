睽違4年再去英國客串 何澤堯：我變得更有自信

何澤堯曾於2019年前往英國客串，而佢喺英國返港後，成績不斷提升，尤其是近幾季夥拍「金鎗六十」上陣接連取得佳績，加上佢亦都喺2021年為日本代表「唯獨愛你」攻下女皇盃，結果亦喺當地打響名堂，近幾季成就斐然。而何澤堯於今個抖暑將前往日本、英國兩地客串，目前佢已經飛抵日本，準備於本周末出賽。

相隔4年冇去英國，何澤堯今次終於可以再去當地客串，騎者表示十分興奮，更希望暑假可以再長啲，因為自己應承日本前往客串，所以自己只能夠到英國兩個星期，何澤堯又提到，現時嘅佢同4年前相比，現時更有自信，當然能夠有實力坐騎出賽會令自己更有自信，從中亦都可以更好判斷賽事形勢，相信自己，令自己成為更好嘅騎師。

何澤堯又認為，喺英國當地上陣同香港非常唔同，因為當地有唔同賽道，喺香港策騎需要電光火石之間作決定，而當地部分馬場直路較長，亦都有部分場地係短直路，但通常喺當地上陣，令你有更多空間思考。此行何澤堯亦都會同張仕頓、張柱棟合作，騎者十分感謝張仕頓之前同依家畀佢嘅支持，因為幾年前去完英國之後，的確進步甚多，希望此行喺古活賽期上陣可得到更多實力坐騎。