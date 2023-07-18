壯膽色唔跑古活盃 高仕登另有秘密武器

今年响雅士谷金盃跳級撼贏一眾強敵嘅「壯膽色」(Courage Mon Ami)，原本响嚟緊嘅古活金盃之中，都已經被搏彩公司定為熱門之一，不過練馬師高仕登與高素德兩父子，表示「壯膽色」另有目標，而古活盃就會安排同主馬，早前皇家雅士谷勝出G2女皇瓶賽嘅「貴格兒」(Gregory)。

「壯膽色」與「貴格兒」兩匹同屬於Wathnan賽馬集團旗下馬匹，都可以講係今季嘅長途明星，而且同屬不敗明星馬，前駒至今4捷，而後駒亦屬3戰全勝，馬主表明立場，唔希望兩駒同室操，分頭發展向大賽進軍最實際。

其實以近年不成文嘅賽事傳統，但凡贏完雅士谷金盃嘅頭馬，都會把握機會覬覦古活盃，務求成為雙料盟主，近年最經典莫過如同出於高仕登嘅「弦樂器」，2018-2020連屆三屆成為雙料冠軍，而「巨橙」同埋去年「饒舌達人」都係先贏雅士谷金盃，再贏古活盃。

不過今年事先張揚，就肯定唔會有雙料冠軍出現，因為Wathnan賽馬集團認為响呢場賽事，「貴格兒」3歲馬比起年長馬有讓磅之利，牌面上佔有優勢，所以派遣此駒出戰，然後再以聖烈治錦標為今季終極目標。

至於「壯膽色」今季餘下部署，終極目標就會鎖定煞科賽嘅英國冠軍長途盃，因為重返福地雅士谷作賽，練馬師認為更加有利，之前就會响伊波賽期嘅倫斯度盃，或者唐加士達盃兩場長途賽事，任擇其一。