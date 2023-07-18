疫情復常今年再去日本客串漑澳洲好手連達文，已經確定咗重返維省策騎日子，將會响下月展開嘅新馬季復出，而首日上陣將會係8月5日(星期六)响費明頓馬場舉行嘅奧利之星讓賽賽日。

奧利之星讓賽(Aurie’s Star Handicap)係費明頓馬場响新季復賽嘅首項錦標，係1200米嘅三級賽。達連文嘅經理人Dean Hawkes確認咗佢响呢日復出嘅消息，而且仲會响賽前一個星期復操同試閘。

其實連達文對上一次响澳洲本土上陣，已經係4月8日响蘭域上陣，而且仲食埋鋪靚胡，憑「寶妮威勁」(Pennywake)贏澳洲橡樹大賽，跟住就展開佢嘅日本3月中客串之旅，直至上月中仲去埋皇家雅士谷賽期上陣。

不過連達文响新一季賽事，可能要疊埋心水响澳洲上陣，因為今年响日本上陣，雖然贏咗35W，不過就因為不小心策騎或者用鞭不當，處罰累積分數已經超過上陣，明年2024年就暫時唔准申請JRA客串騎師牌照，不過可以2025年重新再申請。

既然無得去日本，對於呢位澳洲好手，會唔會考慮吓4月打後個空檔，申請來港玩番三個月，畢竟近年都已經晉身大賽騎師行列，上季亦嚟過香港兩次，先騎日本賽駒「瑪蓮必勝」贏香港瓶，而香港打吡大賽來港客串1日，亦有「波爾多」增添進帳，兩次來港都無落空，以佢嘅身手，相信馬迷都好期望，連達文可以有重臨客串嘅機會。