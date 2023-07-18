為何世一不是最受歡迎

馬季曲終人散，各獎項亦名花有主，賽果意料之內，包括最受歡迎騎師由何澤堯重奪，潘頓再次失落人氣王，情理之中。

為何壓倒性冠軍騎師不是最受歡迎騎師，好大程度上是投票者被情緒牽動。大多數投票者同時也作為投注者，相信一季吃了潘頓不止二三十次悶棍。潘頓有極多具爭議性發揮，投注者固然谷住道氣，他們在每場賽事即時看到的是橫鏡畫面，賽果不似預期，正如老闆有任務交給你，打工仔交不足功課，固然要捱罵。沿途走外疊，可能是內側一直有對手糾纏，人家無理由要讓你；直路抽住韁繩打鞭，可能是馬匹內閃外閃；直路望腳收停，可能馬匹真的有事，身嬌肉貴怎值得冒險？所以，罵得對與錯是後話，付鈔了，當然鬧咗先算。

直路望腳收停，潘頓對坐騎動作有疑慮，賽後獸醫驗到有事不計其數。至於驗完無事，其實心水清馬迷就知道，這些馬匹之後的成績好極有限，這容後再談。

當然，作為投注者，押了金就想騎師用盡每道力，打盡每一鞭，付鈔去看馬戲團也可見到獅子老虎跳火圈，但面對所謂的「潘頓爭議性發揮」，馬迷卻自覺變成小丑。潘頓不是最受歡迎，就是這原因。

※CHRIS@H-Project