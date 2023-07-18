上季$10長追騎師W 僅1位正數

雖然馬匹賠率同實力無直接掛勾嘅關係，但始終賽馬係講求值博率嘅遊戲，熱W你覺得唔值得下注，但買冷門感覺上又好似預咗打水漂，難玩就梗，而且打工仔未必個個有時間每個星期攞住份馬經刨足7日，所以有人提出不如閉着眼平注追一個騎師追足全季。但究竟呢招係咪Work呢？答案係如果有盈利，你真係天選之人。

以上個馬季為例，如果平注$10長追單一騎師獨贏，只得一位騎師會帶挈到你埋單贏錢，就係陳嘉熙。陳嘉熙上季出賽150次，平注$10成本$1,500，埋單盈利有正數$827.5，當然最主要原因係佢出賽唔算多，而且爆過隻獨贏派$1,441嘅「戰鬥英雄」，如果唔係爆呢隻，其實長追佢都係負數，名副其實1隻救全家，而呢匹馬亦係上季最冷嘅獨贏派彩。

平注$10長追單一騎師獨贏嘅話，輸得最甘係邊位呢？潘明輝是也！全季出賽500次，只回收$2,334.5，負數$2,665.5。至於普羅馬迷最關心嘅潘頓，全季出賽715次，回收$5,943，共蝕$1,207，都唔算過分嘅。

來個總結，平注$10長追單一騎師獨贏嘅話，蝕得最多係火車潘，其次係嘉里負$1465.5，梁家俊負$1,321排尾3。