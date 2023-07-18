留意番...潘頓仲有幾個紀錄未破

在剛過去的馬季，潘頓於香港賽馬史上不斷締造經典時刻，以179W破紀錄封王，而且獎金再創新高，剛季共贏2.77億元，刷新自己於2018/19馬季所保持之2.34億元舊紀錄。未來日子潘頓面對3項紀錄，且看能否一一打破？

在沒有莫雷拉的日子，潘頓繼續一人獨大毫無懸念，但一哥強調將會以挑戰自己為原動力，正如剛季打破了莫雷拉所保持單季頭馬紀錄（170W），第6度封王。畢竟馬季漫長，剛季也是有起有落，潘頓坦言能夠克服種種困難去締造佳績，絕對有極大滿足感。

雖然在冠軍銜頭上，潘頓不論頭馬數字抑或總獎金，已成功取代莫雷拉，然而雷神曾試過一日8捷前無古人，始終是潘頓最希望完成的其中一項壯舉。其實潘頓剛季於10月9日沙田日賽，已經憑「皮具之星」、「火鑽」、「樂天派」、「永遠美麗」、「盈嵐」、「文明之星」及「烈風」贏馬，取得一日7W，刷新了自己於2019年2月24日的一日6W紀錄，已屬難能可貴。

儘管有多項紀錄在身，惟現年40歲的潘頓仍未滿足，希望在掛靴前達成一些具挑戰性的目標，當然要超越韋達的13屆香港冠軍騎師名銜相當困難，但要刷新韋達至今所保持香港賽馬史上累積1,813W之最高頭馬紀錄，則是觸手可及，潘頓頭馬已經贏至1,610W，距紀錄只差203W，快則一季，慢則兩季，便可成為另一個傳奇。此外，手風順的潘頓季尾愈戰愈勇，已連贏27個賽馬日，下季初保持強勢的話，挑戰雷神連勝43戰的紀錄，亦非不可能。