香港賽事剛於周日煞科，不過今個暑假各位都唔怕會悶，因為嚟緊有13個轉播賽日上演，匯集晒全球最頂尖賽事，各位有得投注之餘，更可以一飽眼福欣賞世界名駒風姿！

本周日轉播賽頭炮，就係新加坡打吡賽馬日9場賽事，其中主菜係新加坡一級賽，路程為1800米的新加坡打吡，而同日亦舉行兩歲馬新加坡金蹄鐵錦標1200米新加坡三級賽，一眾質新好馬快鬥快，一定好刺激！

去到7月29日，先會上演全球享負盛名的2400米英皇錦標，此G1素來是一眾哩半頂尖佳駟全力出擊之大賽，必定是強手雲集；7月30日則會轉移陣地，播映南非冠軍盃賽馬日，及至8月1日至8月3日，就會輪到英國光榮古活賽期接力，此3日賽事將於古活馬場上演，當中包括長途G1古活盃、一哩一級賽薩塞克斯錦標及雌馬大賽蘭秀錦標等，絕對是目不暇給。

講咗一輪，係咪未提過法國同德國賽事？其實去到轉播賽中後時段，將由法國紀爾斯大賽日、傑克莫華大賽日、尚羅萬尼錦標賽馬日以及德國柏林大賽日擔網，至於暑期轉播賽結尾，則會重返英國，一連於8月23至25日上演國際錦標賽馬日、約克郡橡樹大賽日及楠索普錦標賽馬日，咁多精彩大賽，各位記得留意喇。