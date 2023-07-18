【純粹幻想】呂健威係偽亞軍？希威森做新BIG4？

喺練馬師成績合格規則之中，五班頭馬只計算2場，惹來不少抨擊，有人認為此條例應該引申至爭奪冠軍練馬師頭銜，甚至乎騎師成績也應受此規則規管，咁先算公平喎！如果真係將條例引伸至所有騎練，佢哋上季嘅排名到底有冇變呢？

以練馬師上游位置計算，蔡約翰以79場頭馬成為冠軍，拋離亞軍呂健威12W之多，而蔡約翰全季只贏3場五班賽，所以冇影響封王事實。不過，亞軍呂健威全季贏咗8場五班賽，而季軍羅富全只贏1場，以埋單計數呂健威獲亞只係多羅富全2W，如果五班賽只計算2場，咁羅富全應該係全季練馬師亞軍。

之後第4至第5位名次冇變，反而第6位方嘉柏全季贏51W，第7名沈集成50W，前者贏咗7場五班賽，後者5場，經整調後兩人名次將互調。

騎師方面，潘頓與何澤堯以大比數頭馬數字拋離對手，贏幾多場五班賽都冇影響排名，而布文全季62W有10場係五班賽，但依然確位三哥位置。不過，第4、5名就有變動，第4位田泰安全季贏56W，但有10場係五班賽，而第5名希威森全季贏得50場，但只僅得3場係五班頭馬，換言之經調整後，兩人位置互調，希威森先係新BIG4騎師。

練馬師排名 頭馬 五班W 調整後頭馬及排名

1.蔡約翰 79 3 78(冠軍)

2.呂健威 67 8 61(季軍)

3.羅富全 65 1 65(亞軍)

4.姚本輝 57 7 52(第4)

5.告東尼 52 4 50(第5)

6.方嘉柏 51 7 46(第7)

7.沈集成 50 5 47(第8)

騎師排名 頭馬 五班W 調整後頭馬

1.潘頓 179 17 164(冠軍)

2.何澤堯 96 16 82(亞軍)

3.布文 62 10 54(季軍)

4.田泰安 56 10 48(第5)

5.希威森 50 3 49(第4)