【純粹幻想】呂健威係偽亞軍？希威森做新BIG4？

2023年07月18日 17:30
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    喺練馬師成績合格規則之中，五班頭馬只計算2場，惹來不少抨擊，有人認為此條例應該引申至爭奪冠軍練馬師頭銜，甚至乎騎師成績也應受此規則規管，咁先算公平喎！如果真係將條例引伸至所有騎練，佢哋上季嘅排名到底有冇變呢？
    以練馬師上游位置計算，蔡約翰以79場頭馬成為冠軍，拋離亞軍呂健威12W之多，而蔡約翰全季只贏3場五班賽，所以冇影響封王事實。不過，亞軍呂健威全季贏咗8場五班賽，而季軍羅富全只贏1場，以埋單計數呂健威獲亞只係多羅富全2W，如果五班賽只計算2場，咁羅富全應該係全季練馬師亞軍。
    之後第4至第5位名次冇變，反而第6位方嘉柏全季贏51W，第7名沈集成50W，前者贏咗7場五班賽，後者5場，經整調後兩人名次將互調。
    騎師方面，潘頓與何澤堯以大比數頭馬數字拋離對手，贏幾多場五班賽都冇影響排名，而布文全季62W有10場係五班賽，但依然確位三哥位置。不過，第4、5名就有變動，第4位田泰安全季贏56W，但有10場係五班賽，而第5名希威森全季贏得50場，但只僅得3場係五班頭馬，換言之經調整後，兩人位置互調，希威森先係新BIG4騎師。
    練馬師排名　頭馬　五班W　調整後頭馬及排名
    1.蔡約翰　　79　　3　　　78(冠軍)
    2.呂健威　　67　　8　　　61(季軍)
    3.羅富全　　65　　1　　　65(亞軍)
    4.姚本輝　　57　　7　　　52(第4)
    5.告東尼　　52　　4　　　50(第5)
    6.方嘉柏　　51　　7　　　46(第7)
    7.沈集成　　50　　5　　　47(第8)
    騎師排名　頭馬　五班W　調整後頭馬
    1.潘頓　　179　 17　　164(冠軍)
    2.何澤堯　96　　16　　82(亞軍)
    3.布文　　62　　10　　54(季軍)
    4.田泰安　56　　10　　48(第5)
    5.希威森　50　　3　　 49(第4)