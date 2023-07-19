周末愛爾蘭橡樹大賽 岳家軍又再以眾凌寡

本周末响卻拉馬場舉行嘅愛爾蘭橡樹大賽，最終階段剩低9匹三歲雌馬新星，相信明日排位公布，都唔會有太大變動，視為主場大佬嘅岳伯仁，向來都係恃住兵源雄厚，但凡呢啲大賽場合都係大堆頭，正如新近勝出愛爾蘭打吡嘅「多產巨匠」，該役又係9駒之中佔咗5個席位，同今場橡樹大賽一模一樣，結果該役仲包辦三甲。

其實對於愛爾蘭主場舉行嘅一級賽，岳伯仁都係高度重視，今季响愛爾蘭暫時舉行咗5場G1，岳伯仁分別有「帕丁頓」(Paddington)贏二千堅尼、「盧森堡」贏德達素金盃，再加埋打吡盟主「多產巨匠」，其餘兩場一千堅尼同美寶莉錦標就失咗手跑第2，依家嚟到橡樹大賽呢啲級數，當然梗係志在必得。

岳伯仁5匹戰馬之中，响英國橡樹賽跑第2嘅Savethelastdance，目前就被各大搏彩公司列為一面倒大熱門，而早前响皇家雅士谷，勝出G2列普谷錦標嘅「熱心」(Warmheart)，就係3倍嘅次熱門，睇吓主帥莫雅最終會揀邊匹做主力。

尚有現時以5倍成為第三熱門，由白祈達訓練嘅「才情麗驥」(Bluestocking)，就成為今屆唯一從英國前來參戰賽駒。