香港賽駒作客澳洲不利 浪漫勇士遠征有伏味？

「浪漫勇士」出戰澳洲東寶錦標同覺士盾兩場國際一級賽，已係勢在必行，而曾經任職香港賽馬會，現返回澳洲從事賽馬媒體工作嘅Andrew Hawkins，就响佢自己Twitter個人平台之中，同大家提出咗香港賽駒歷來遠征澳洲嘅不利數據。

就其指出，從未有香港訓練賽駒响澳洲可以第一場上陣就即刻贏馬，最叻一匹都要數番去2013年遠征澳洲嘅「天久」，當年佢都係跑咗2場賽事，而首仗响滿利谷出戰萬利加多錦標，末段狂衝力追不及，僅差一步以鼻位敗於「緩衝之計」(Buffering)。

歷來遠征澳洲嘅香港賽駒，至今上陣合共47次，唯一贏過頭馬，已經係2005年柏寶夥拍「好望角」贏G1澳洲錦標，而且香港賽駒响長途方面嘅賽績，亦遠遜於短途賽事，佢亦提到以香港賽駒响當地出戰2000米或以上途程嘅成績，從未有馬贏過，最好成績就係當年馬王「有性格」，1995年由佩恩出戰高智錦標得第3，不過當年呢場賽事亦只不過係三級賽而已。

雖然數據上有啲潑冷水，不過Andrew Hawkins都補番飛，話若然現階段「浪漫勇士」响呢兩場大賽出現嘅話，都應該係爭勝主角。

以「浪漫勇士」今次遠征兩場澳洲G1賽事，睇番過往香港賽績歷史，首場嘅東寶錦標，早响2002年希斯曾派出「喜蓮精神」出戰，結果跑獲第4名，而覺士盾由遠征鼻祖「翠河」開始，跟住就有「勝威旺」同「風雲小子」，全部都係無功而還，睇吓10月遠征嘅「浪漫勇士」，可唔可以一一打破晒啲不利數據，再次為港爭光。