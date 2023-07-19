金鑽貴人下季衝9捷？永遠美麗國際賽挑機金鎗？

最佳短途馬「金鑽貴人」剛季贏馬最多，一季8捷追平前馬王「美麗傳承」紀錄，而「美麗」系新貴「永遠美麗」4歲首季服役取得7捷，實力非同凡響，榮膺最大進步馬匹實至名歸。兩駒幕後已鎖定下季進軍本地各項大賽，能否延續剛季悅目表現，大家不妨拭目以待。

香港賽馬競爭激烈，馬匹要突圍而出取得頭馬，談何容易？香港賽馬史上能夠一季7W或以上寥寥可數，至今共有7駒曾單季7捷或以上，當中「金鎗六十」更兩度完成高難度動作，而「雄心威龍」、「美麗傳承」與「金鎗六十」榮登馬王寶座，足以證明若無超凡能耐難以一季7捷、8捷。一眾精英賽駒大都在第2季、第3季作戰高峰期達成壯舉，能在首季服役即摘下7W，「永遠美麗」並不是首駒，2009年度蔡廐「盈彩繽紛」更加是3歲首季7捷，在短短4個多月完成屬一時佳話，可惜之後因傷患退役，留下遺憾。

蔡約翰旗下「永遠美麗」剛季於香港打吡大賽跑獲季軍，已證明2000米長力不足，之後縮程重新展現威力，季尾持續進步下兩勝三級賽，分別摘下獅子山錦標（1600米）及精英盃（1400米）。

兩佳駟目標國際賽

馬主郭浩泉坦言期望愛駒一如已退役之「美麗傳承」，新一季可衝擊一哩大賽，終極目標鎖定12月國際賽日的香港一哩錦標。

至於追平傳奇馬王「美麗傳承」一季8捷的名駒「金鑽貴人」，馬主鄭明亮曾透露愛駒剛季於香港短途錦標直路受困，錯失爭勝機會有點遺憾，否則已能超越「美麗傳承」成就。練馬師文家良認為遠征不會是「金鑽貴人」新季首個選項，仍會沿用剛季進軍各項大賽部署，畢竟香港有很多合適賽事，絕對有足夠發揮機會，「金鑽貴人」再次衝擊一季8捷，甚至9捷，亦非不可能任務。