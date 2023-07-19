與國際錦標接軌 勝出頭馬直接進軍覺士盾

為令今屆覺士盾成為世界馬壇焦點賽事，滿利谷賽馬會貫徹提高賽事國際形象為目標，日前公布，8月23日於英國約克馬場舉行嘅G1國際錦標(International Stakes)，勝出頭馬將會獲得直接參戰覺士盾嘅資格。

呢一場由朱德望贊助嘅國際錦標，其實已經係第三場納入為正接晉級嘅國際一級賽，其餘2場，分別係8月5日响美國舉行嘅沙拉托加打吡，同埋先前6月25日响日本舉行嘅寶塚紀念賽，而應屆寶塚紀念賽盟主，正係目前世界排名嘅一哥「春秋分」。

國際錦標亦係世界知名嘅分齡讓磅2000米國際一級賽，如勝出頭馬屬於雄馬身分，一旦可以橫跨南北半球，連同覺士盾勝出呢兩場世界知名賽事，將會大幅提升日後成為穿梭種馬嘅配種身價。

其實近十年歐洲賽駒响覺士盾都有不俗戰績，出過「阿德萊德」(2014)同「氣靜心平」(2021)，後駒當年更加係擊敗澳洲惡馬「愛禮物」，後駒亦只能於去年再戰覺士盾成功補中，且看今屆國際錦標頭馬，有無興趣遠征澳洲，同我哋嘅最佳中距離馬「浪漫勇士」抝吓手瓜。