潘頓上季以破紀錄179場頭馬，第6度登上冠軍騎師寶座，不少馬迷覺得全因他處於現今獨大的馬圈生態，手握大批超級馬才有此成就，其實不然。

潘頓上季179場頭馬，分布在119駒，當然包括一些超級馬，例如短途王「金鑽貴人」、潛力賽駒「永遠美麗」、「金馳」、「加州星球」、「自勝者強」等，但細看，其實他贏不少難出頭、奇難雜症賽駒，甚至乎有些只有他才贏到。舉例，潘頓3騎「綫路神驊」全勝，無疑此駒於四班有一定優勢，但不要忘記當中兩勝是孭頂磅，而且此駒性能略均速，近兩場頭馬僅勝均是騎者拿捏尺寸得宜之功勞。

再舉一例，難出頭兼力短的「胡椒軍曹」，潘頓將12檔起步化腐朽為神奇險勝。「包裝伯樂」初出輕鬆大勝，但你永遠不知道競賽過程中，騎者在鞍上處理了多少事件，韁口、步速節奏、馬匹出腳，結果再出換人大敗。其他例子還有「平海歡星」、「醒目勇駒」、「龍戰士」、「燊榮之星」等等，不贅述，不妨上網重溫。

當然，不少馬迷對於潘頓直路所謂「Hea騎」睇到眼火爆，宏觀一點看，如果你認定他是高手，相信他的判斷及掌握馬匹的尺寸，倒不如用另一角度去想，「用潘頓把尺去刨馬」，其實這批馬再出，甚至乎之後幾場，大部分都是無影無蹤。想起前季一例，總場次787「華麗活力」1.9倍倒灶，馬迷幾乎一面倒指潘頓留得太後，直路舞兩下韁繩，耍三下鞭花就收工，結果此駒上季9戰全敗。

前文提過，「潘頓爭議性發揮」的確令投注者自覺變成小丑，但無論你幾討厭潘頓都好，他確是現今香港馬壇最強騎手，甚至乎是全球最佳澳洲騎師，因為他用賽績說話，橫跨了韋達、莫雷拉兩個王朝。

※CHRIS@H-Project