上季贏馬最多子嗣係Deep Field

好多馬迷會以馬匹血統加入做刨馬重要嘅一環，除咗可以估計到馬匹長力同埋長力之外，其中重要係到底適唔適應香港競賽環境，即使強如日本馬王「大震撼」嘅後代，嚟到香港都似唔係好適應，「共同富裕」三零部隊出局，而「精彩動力」亦未見有咩突出表現。

上季在港贏馬最多嘅血脈，就係近年炙手可熱嘅「遙遠星空」(Deep Field)，共有21匹子嗣上季喺香港交出頭馬，創造出39場Winner，當中「嫡愛心」與「年少有威」交出4場頭馬，「魅影獵飛」及「旺旺神駒」取得3W，而最威當然首推「遨遊氣泡」，取得3W之餘，當中更包括香港經典一哩賽及打吡，呢匹馬週歲時由姚本輝以38萬澳元(約200港元)投得，依家總獎金已超過2,600萬港元，認真賺到笑。

至於在港現役「遙遠星空」子嗣邊匹有前景呢？「南區旺」雖然上季7戰只得1季，但經常輸唔遠，3歲馬只要再進步，加上羅富全訓練呢個血系嘅子嗣，例如「年少有威」、「揚揚大道」等都交出好成績，相信距離贏馬之日不遠。

此外，季尾以大超級姿態贏馬嘅「勇威神駒」，以及連場跑近嘅「自強不息」，新季都係值得憧憬嘅「遙遠星空」子嗣。