進擊星洲打吡 全城為巫巫打氣！

即使本地馬季完結，但轉播賽事浪接浪，打頭陣的先有7月23日（周日），馬會將從新加坡克蘭芝馬場轉播新加坡打吡賽日來港且受注。今屆新加坡打吡賽日將會見到不少熟悉面孔披甲上陣，除了布文到新加坡客串一日跑大賽並且旅遊之外，本地薑巫顯東亦將展開星洲客串之行，騎者首日上陣即獲5匹坐騎，支持度不俗。此外，由周日起轉播賽亦新增孖寶彩池。

巫顯東在港已策騎7季，成績向來平穩，不過剛季他和其他大部分華將一樣頭馬數字下滑，全季出賽157次，只錄得3場頭馬，情況堪虞。巫顯東回顧整季成績時也表示：「這個馬季成績明顯比往年下降，畢竟主要支持自己的兩位練馬師（何良及徐雨石）處境困難，但我會繼續努力，展望來季能讓各位看到我有進步。」

首戰卜定5駒上陣

今個暑假巫顯東馬不停蹄，周日將在新加坡克蘭芝馬場展開為期6星期客串之旅，第一擊便是出戰新加坡打吡賽日。巫顯東在周日將會策5駒上陣，當中在該日最重要的兩場大賽，1800米新加坡一級賽新加坡打吡，以及只供2歲馬參與的1200米新加坡三級賽新加坡金蹄鐵錦標，兩場俱獲坐騎上陣。

當中在新加坡打吡，巫顯東將策騎林利杰所訓練的「精英傳奇」上陣，此駒出戰第2仗，已在一哩賽事輕鬆制勝，今仗首次增程至1800米，相信長力不成問題。至於三級賽新加坡金蹄鐵錦標，巫顯東將策騎的「心滿意足」，上仗初出1200米結果跑入一席第5名，且看適應路程後，今次能否在這項錦標賽一鳴驚人？