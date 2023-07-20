浪漫勇士最強對手現身！古摩亞派佢跑覺士盾？

啱啱喺冠軍人馬獎獲選為最佳中距離馬嘅「浪漫勇士」，來季最大目標就係遠征澳洲出戰於10月28號於滿利谷馬場舉行嘅2040米一級賽覺士盾，希望可以為港爭光。幕後亦有晒全部計畫，打算喺9月中讓「浪漫勇士」離開香港，並以10月初舉行嘅2000米一級賽東寶錦標作為熱身。由於「浪漫勇士」國際評分高達123分，亦兩勝女皇盃同埋係應屆香港盃冠軍，兼且由麥道朗策騎，因此呢匹香港中長途好手喺澳洲亦被視為熱門，甚至曾來港策騎多年嘅前騎師戴勝，都話既然「浪漫勇士」可以輕取「譽滿杜拜」，後駒今年4月喺澳洲跑女皇伊利沙伯錦標可以贏到同場對手無得跑，就知依家喺澳洲無馬可以威脅到「浪漫勇士」。

不過，尋日我哋《東網》馬經都講過，香港佳駟遠征澳洲嘅數據極差，但更重要嘅係，最近古摩亞嘅代表Tom Magnier透露，佢哋認為派最近攻下日蝕大賽嘅3歲馬兼國際評分達125分嘅「帕丁頓」(Paddington)南下出戰覺士盾係一個唔錯選擇。

最近一口氣攻下愛爾蘭二千堅尼，聖聖詹姆士皇宮錦標同埋日蝕大賽3歲G1嘅「帕丁頓」，雖然已報咗國際錦標、愛爾蘭冠軍錦標同埋法國凱旋門大賽一級賽，但近日Tom Magnier表示會考慮遠征澳洲嘅可能性，甚至認為若然此駒參戰，應該難以被擊敗。值得一提，作為目前國際錦標熱門之一，早前澳洲公布國際錦標冠軍可以直接獲得參加覺士盾資格，亦增加「帕丁頓」遠征嘅可能性。