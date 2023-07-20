何澤堯19年交冠亞季各一 助世界隊奪識價盃！

何澤堯曾在識價盃有美好成績。

早於2019年，何澤堯亦曾代表香港角逐在雅士谷舉行的識價盃，結果取得1冠1亞1季的佳績，雖然未能獲得個人獎項銀馬鞍獎，但就為其所屬的「世界隊」取得總分86分，當日贏得今屆識價盃的總冠軍，何澤堯對此甚感高興。

何澤堯當日在第4場的一項一哩賽中策騎大熱門Power Of Darkness於末段以勁勢上前，擊敗巫斯義的坐騎Zhui Feng勇奪冠軍，其後在第5場的2300米賽事中，何澤堯策騎Aspire Tower於末段追入一席季軍，最終他取得32分的積分，在個人成績上並排第3。

何澤堯當日講：「對於我來說，這是一次很好的經驗，我要感謝香港賽馬會及雅士谷每一位人士給予我這個機會。」

「識價盃是一項享譽國際的盛會，今年能夠參與角逐，令我樂在其中，亦成為我出道以來最享受的其中一個賽馬日。」何澤堯續說。

「我亦感受到現場馬迷的熱情，而與一眾國際級好手同場較量，將令我畢生難忘。」

「我當然希望可以日後再重臨雅士谷策馬馳騁，而如果能夠夥拍香港賽駒在雅士谷競逐，則更美妙不已。」

何澤堯今年將重遊舊地，睇吓會唔會再有好成績？