冇聽專家意見季初冇抖3個月 潘頓：我擲骰仔賭贏咗

如果時光可以倒流去到剛季初，問番潘頓佢能否打破莫雷拉嘅170W騎師在港單季頭馬最多紀錄，甚至以179W完成馬季，佢可能會答你唔止無可能，甚至季初仲可以上陣已經萬幸喇。剛季對潘頓嚟講絕對係非常成功嘅馬季，只不過一切都係緣自於佢一個非常大膽嘅決定。

先將時間倒帶去到舊年暑假，受到幾年疫情影響，潘頓舊年終於可以出外抖抖，點知當佢去馬爾代夫玩潛水嘅時候唔小心整親腳，結果發現腳部有兩處骨裂同埋骰骨都再一處斷咗，但當時佢話只係覺得有小小痛，打算返港後再處理，同埋想睇吓自己能否應付晨課。

當潘頓睇完醫生兼照完MRI後，發現佢嘅腳有骨裂情況，專家嘅意見係避免骰骨嚴重受傷，隨時影響佢日後正常行路情況，因此建議佢着一對特製嘅靴保護腳部3個月，潘頓話當佢知道呢個消息大為震驚，立即尋求澳洲專家嘅意見，但佢哋都係有同樣睇法。最後，潘頓認為自己可以應付呢種痛楚，即使佢明白有機會令自己腳部受到更大傷害，甚至斷開兩邊要做手術，佢依然決定搏一搏，結果佢都講笑話自己呢次擲骰仔賭贏咗，兼且取得美滿結果。