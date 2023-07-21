【新加坡打吡】獵鷹騎兵唔怕擂台躉

新加坡打吡賽馬日周日假克蘭芝馬場舉行，憑27場頭馬現位列於排行榜第3位的津巴布韋練馬師克萊門共派6駒出賽，有力趕過28W分別位於榜首及第2位的王坤耀與林煒恩。

於主題賽事新加坡打吡當中，克萊門派出2匹參戰馬，「獵鷹騎兵」兩周前在1400米初嘗抵星洲後的首場勝果，此駒父系為「藤爵士」(Tavistock)，顯示長力足以應付1800米的打吡途程，相信能對熱門馬「金猴」及「致敬者」造成威脅。

2020年憑「聖騎士」勝出新加坡打吡的克萊門認為，有望星期日再為自己多添多一座打吡獎盃，他說：「我已經算是很滿意備戰進度，『獵鷹騎兵』出道前我們就說過，這對牠來說並不是最理想的打吡備戰程序，因為距離上仗僅得兩星期，但牠贏勝出1400米賽事，跑1800米還可以繼續進步。『獵鷹騎兵』上賽後恢復得很好，亦做了兩次輕鬆的快工夫，狀態很好。」

克萊門續說：「我們知道『獵鷹騎兵』可以應付1800米，而且由杜奕策騎，他幾年前幫我贏了打吡，陣上策騎將交給他決定好了，當然最理想是早段步速要夠快，『獵鷹騎兵』在後方伺機而動。」

同時，克萊門提醒切勿輕視廄侶「伊斯達達」，此駒上仗出戰裁判盃時早段位置不好，進入直程時又塞車，敗不足據。克萊門說：「『伊斯達達』贏過2000米，所以打吡的1800米途程對牠來說很理想。」