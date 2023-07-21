大師兄黎海榮 來季由希斯騎馬人做起！

剛過去的馬季，華將一哥何澤堯狂贏96W盡破紀錄固然精彩，可惜同時卻有3位本地薑黃俊、黃皓楠及黎海榮宣布掛靴。作為大師兄的黎海榮，由2004年出道至今，接近20年的騎師生涯，最大成就固然是2010年夥拍「極奇妙」遠征日本勇奪G1短途馬錦標，奈何最後一季卻只是出賽50次兼食白果，但騎者卻坦言早已打算跑埋剛季退役，亦指出上陣次數少與支持不足並非有直接關係。

自從於2017年因一次墮馬意外導致手腕骨裂被迫長期養傷，黎海榮復出後的支持的確大不如前，雖然對上3季頭馬數字只是單位數，但仍維持一定出賽頻率，只是剛季情況卻更加惡劣，榮仔只是上陣50次，取得4亞4季，換言之平均每次賽事只得0.56匹坐騎。

不過，黎海榮指出剛季出賽次數少只是假象：「自從經歷手腕重創後，的確休息太長時間，即使最終能夠再踏上馬背，已經不能再找到太多支持。另外，我早於前季已向馬會表示跑埋剛季就會掛靴，剛季我索性主要為相熟的馬主朋友效力，騎來騎去也是『旅遊達人』、『豐彩華庭』、『明月千山』、『石師傅』等，有時即使有練馬師向我提供坐騎，我亦未有應承上陣，故此上季出賽次數少是自己預期之內。」

轉任希廐高級騎馬人

不少本地騎師掛靴後都會轉往幕後發展，部分現時更晉升做副練馬師，當中包括即將轉任鄭廐副練的梁明偉，呂廐副練薛順強、伍鵬志副練魯柏軒均是騎師出身，最近由高級騎馬人升做沈廐副練的蘇狄雄就是黎海榮的同門師弟。對於來季改任希斯馬房的高級騎馬人，黎海榮則說：「既然不再做騎師，也要為自己打算一下，轉任騎馬人也是一條出路，我亦有向蘇狄雄問意見，而希斯馬房正好有空缺，因此決定去希廐做騎馬人，暫定於今個月28日正式開工，希望自己能夠勝任新崗位。」