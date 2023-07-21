開倉首季成績OK 黎昭昇原來仲未發力

香港馬圈競爭激烈，近季先後有霍利時、蘇保羅及高伯新提早唔玩。不過，剛季卻有年僅33歲的新西蘭倉主黎昭昇加入戰團，結果首季在港取得35W。黎昭昇坦言剛季初的確面對不少挑戰及困難，慶幸仍能一一解決，隨住可以於從化設廐令養馬量增加，兼有短途好手「福逸」來投，練者深信新季成績必可更上一層樓。

挾4屆新西蘭冠軍來港開倉的黎昭昇，表現自然令人期待，但他卻於剛季初第1個月按兵不動，直到去年10月初才派馬上陣，即使很快便憑「旋里多彩」開齋，卻要多等個半月才迎來馬房第2W。回想這段時刻，黎昭昇認為有點意料之外，他說：「來港開倉頭幾個月都頗為困難及面對不少挑戰，絕對出乎我意料之外。即使在晨課中我與其他練馬師採用相同訓練步驟，但我總覺得廐內馬匹唔夠弗，亦未有足夠試閘，因此成績欠佳，馬匹陣上演出亦令人失望。其後我嘗試改善馬匹胃口，給予充足操練，更重要是讓馬匹開心、健康，以及出戰合適賽事，成績才慢慢改善。我覺得香港的確是競爭最激烈的地方，即使要贏一場頭馬，亦絕不容易。」

何澤堯合作關係好

黎昭昇剛季35場頭馬中，有19W由潘頓建功，堪稱黎廐殺手，練者不諱言潘頓是他的盲公竹，對他適應香港環境幫助極大，他說：「在香港練馬，騎師賽後的匯報是非常重要，潘頓於這方面給予我不少幫助，他亦盡力讓我更了解香港賽事模式，甚至安排馬匹於何時何地上陣，而他亦於晨課為我廐馬匹試閘，我相信與他建立良好合作關係，是剛季成功的主因。不過，我當然知道與其他騎師維持良好關係的重要性，我亦與何澤堯攜手取得不少頭馬。」

另一方面，黎昭昇亦提到在香港練馬最為不同的地方，就是要參與不少社交活動，例如經常與馬主們食晚飯或飲咖啡，從而建立雙方良好關係，才可望獲得更多馬匹來投支持。

提升出賽次數爭功

即使頭馬數目不算太標青，不過黎昭昇剛季的勝出率仍高達10%，與前列練馬師相若，練者認為的確算是一個好開始，當然仍有不少進步空間，尤其馬匹出賽次數方面。「我剛季出馬總數為338次，我相信新季要大幅提升，畢竟香港賽事屬評分制，如果沒有讓馬匹上陣，就不會獲得減分，只會維持原本分數，如何於讓磅制度下讓馬匹找到合適的評分爭勝，在香港是非常重要，我相信新季馬房出馬總數會達到400至500次，加上能在從化設廐，養馬數目可增加至70匹，令我更易達到此目標。」黎昭昇續說。

睇好極光彗星前景

展望來季，黎昭昇最近獲得4項G1盟主「福逸」加盟，自然對此匹短途好手有一定期望，同時亦有幾匹馬房新星令人期待，他說：「『福逸』即將轉7歲，但馬匹看來狀況依然很好，我很興奮可以訓練此匹短途佳駟，也希望讓牠再添佳績，當然香港短途賽事對手強勁，尤其是『金鑽貴人』，我希望『福逸』可以保持穩定演出。『四季醒』剛季尾以3歲馬身份連贏3仗，最後一戰更克服135磅，表現出色，相信可以更進一步。另外，我亦明白於香港引入一匹成功的自購新馬是很重要的，我最近出席不少周歲馬拍賣會，搜購一些血統合適香港的馬匹，例如『巨富』子嗣在港表現理想，我廐現時有匹出自此父線的自購馬『極光彗星』，在港首度試閘已展現良好前速，只要再試多幾課閘就可安排出賽，應該可以盡快交出成績。」