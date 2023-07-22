澳門慈善賽馬日今午舉行 贊助善款捐贈社福團體

澳門賽馬會將於今午舉行「慈善賽馬日2023」，由於受到疫情影響，慈善賽馬日自2019年後，已經停辦3屆，隨着年初疫情減退社會復常，本年度賽事得以恢復舉辦，今午4時開始之黃昏賽舉行5場賽事，4場為慈善贊助盃賽，善款來源以贊助盃賽形式募集。

4項賽事，包括第1場由澳門彩票有限公司贊助2023澳彩慈善盃、第2場由明興裝修工程有限公司贊助明興慈善盃、第3場由高級賽事名譽董事李遠發、伍錦明與賽事名譽董事胡肇暉贊助賽事名譽董事慈心盃，第4場由賽事名譽董事郭基、李勇、陳裕勇贊助賽事名譽董事善心盃。

上述4場賽事所籌得善款，將分別撥贈同善堂、天主教澳門教區轄下澳門天主教美滿家庭協進會、澳門社會工作局轄下社福團體，以及相關社福團體，包括：澳門特殊奧運會、澳門聽障人士協進會、逸安負責任博彩輔導中心、澳門發展障礙人士家長啟航協會，以及澳門社會服務中心。

而在本地第2場賽事之後，將會舉行善款支票致送儀式，至於今日最高分賽事，第3場由二、三班馬跑1350米，角逐賽事名譽董事慈心盃，而有份贊助今日賽事之賽事名譽董事郭基，名下「盛通精神」亦有在陣，且看能否善有善報，贏馬捧盃。