半季成績睥睨對手 帕丁頓有望成為英國馬王？

「帕丁頓」今季英愛戰績彪炳，已被視為當地馬王選舉嘅大熱門。

英國冠軍人馬獎雖然要到季後11月9才舉行，不過跑咗大半季，邊一匹會成為王者，似乎已經有啲端倪。

古摩亞兩匹3歲明星馬「帕丁頓」同「多產巨匠」可以話主宰大局，尤其係「帕丁頓」，今季5戰全勝，而且勝出3場G1，包括愛爾蘭二千堅尼、聖詹姆士皇宮錦標及日蝕錦標，尤其係新勝日蝕錦標，擊敗年長佳駟如「上流貴婦」、「譽滿杜拜」，比起只係擊敗同齡馬匹成為英、愛打吡雙料冠軍「多產巨匠」，實力方面更有說服力。

目前「帕丁頓」響計分方面，暫時累積112分最高，響馬王同埋最佳3歲雄馬組別，都係穩佔榜首，「多產巨匠」目前有80分，響最佳3歲馬組別排第2，當然下星期嘅英皇錦標，若能贏馬有望追貼廐侶。

不過「多產巨匠」響馬王組別就唔係必然次席，只係排響第3位，高過佢一級仲有加冕錦標得主、阿加汗名下「蹄起勁」，目前得分係88分，響3歲最佳雌馬組別就係一姐，不過呢匹馬女只係一哩精英，相信響賽程選擇方面，恐怕會規限咗佢嘅響馬王組別封后機會。

至於其他組別，最佳年長馬暫時帶頭係60分嘅「韋氏」，不過緊躡其後嘅「上流貴婦」、「盧森堡」與「精緻之道」同係56分，成績好接近。最佳短途馬：「鯊中鋒」64分遙遙帶領，最佳長途馬：「壯膽識」就以48分排頭位。