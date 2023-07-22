永不言休 韋紀力話要騎到60歲

雖然世界各地馬圈騎師人才輩出，近年仍有唔少騎至50歲過外嘅重量級騎師，正如大家熟悉嘅巫斯義已經56歲、南非史卓棟騎埋煞科賽日，以57高齡掛靴，而跑埋今年52歲退休嘅戴圖理，G1頭馬更係停不了。

至於響澳洲方面，年資較長嘅大哥級騎師如岳禮華，6月份剛過咗佢嘅51歲生日，而仲有當年被稱為孩子臉，滿面雀斑嘅韋紀力，亦已經46歲，兩位目前響維省馬圈一樣舉足輕重。

當中韋紀力近年積極為烏克蘭戰火難民賬災，更加身體力行，今季曾經兩度前赴當地，運送及派發救援物資，頻頻撲撲，兼且季內仲曾經墮馬鎖骨骨裂曾需休養，不過成績一樣唔失禮，響維省大都會騎師榜排第4位，證明身手了得。

韋紀力接受訪問時表示，以佢目前身體狀況，起碼可以騎多10至15年，分分鐘可以騎到60歲，而更重要佢嘅大賽籌碼更加源源不絕，對於嚟緊嘅悉尼同維省兩邊嘅春季嘉年華，同樣抱有期望，因為已經手執兩匹嫡系王牌，包括力圖衞冕珠峰錦標嘅「勁力猛擊」，再埋希斯兄弟旗下嘅「樂觀派」，亦將會以覺士盾一撼「浪漫勇士」為終極目標