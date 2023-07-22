解構新加坡打吡 CEO提供精闢分析

周日(23日)克蘭芝馬場舉行新加坡打吡，將編於S1-8場次舉行，開跑時間為5時05分。

馬會CEO應家柏先生，對於今屆賽事亦有佢嘅分析，先在步速形勢上，預期早段步速正常，「國金奇兵」、「追風寶駒」兩匹參賽馬俱排內檔起步，起步後預料均會搶放，而「無敵大亨」亦會上前爭持。「金猴」、「獵鷹騎兵」、「致敬者」、「聖特羅佩」及「無名駿」會置中，「總帥」、「精英傳奇」及「伊斯達達」3駒將留守較後位置，等待適當時機上前。

對於布文夥拍「金猴」上陣，應家柏先生相當看好。本身新勝二級賽裁判盃，季內已經取得5W，雖然初跑1800米未曾證明長力，但以季內之穩定表現，爭勝及三甲機會依然相當樂觀。

「獵鷹騎兵」以往在澳洲服役時曾兩勝表列賽，途程為1830及2200米。牠於7月8日首次在新加坡上陣，即能後上勝出一項1400米賽事。此駒今次排第6檔起步，強配杜奕，應該是「金猴」今仗所遇最強對手。

「致敬者」上仗出戰裁判盃時跑至末段力弱，結果在「金猴」之後屈居亞軍，連勝強勢因而告終。今戰再配冼文諾排第5檔出閘，應可輕易置於放頭馬後的好位，亦是首次出戰超逾一哩的途程的實力馬匹，仍具位望。

其餘參賽馬，「無敵大亨」對上7戰獲得3勝4位，演出相當準繩；莫丹尼的坐騎「追風寶駒」上仗在裁判盃一役末段需要收慢，落敗稍為欠運；「聖特羅佩」於4月曾在一項1800米賽事中奪冠而回，上仗負於「金猴」蹄下得第五名表現也不差，上述3駒亦有機會在這項新加坡大賽中闖入一席。