星洲轉播賽留意呢位仁兄 可能日後來港做雷神2.0

響周日(23日)轉播嘅新加打吡大賽日，不妨留意初到貴境嘅巴西騎師奎洛斯(Bruno Queiroz)，由今期起下半季將會響星洲策騎，雖然只得22歲，但已經係19/20同20/21兩個季度嘅里約熱翰盧冠軍騎師，而響剛於6月底結束嘅上個馬季，佢亦以110W排響騎師榜第3位。

不過相信馬迷感興趣，大家熟悉嘅莫雷拉，原來同奎洛斯爸爸Antonio係多年密友，而雷神可以講係由細睇住奎洛斯長大，即使雷神其後往外闖，兩家人一直都保持聯絡。奎洛斯亦坦言自己從騎之路，父親以外，就視莫雷拉為偶像，並期望日後可以有雷神般嘅成就，可以進軍國際。

自去年底莫雷拉返回巴西發展，奎洛斯一直都有請教雷神外地策騎經驗，雖然有大馬主支持往北美洲發展，不過佢希望可以沿着雷神策騎足迹，往外發展，而雷神更建議佢新加坡是一個最佳起點，因此便決定從新加坡出發。

既然有雷神從旁提點，只要此子響星洲交出成績，申請來港策騎，都不過係遲早嘅事，況且奎洛斯年紀輕，加上冠軍級又係113磅輕磅騎師，完全符合晒香港馬會搵騎師嘅基本要求，大家不妨密切留意，奎洛斯響星洲嘅表現，有冇成為雷神2.0嘅潛力。