【論戰天下】認住呢隻鷹 長力有保證

面臨2024年結業的新加坡賽馬，已不能再用前景、賽事水準去評價，各路人馬活在當下可拚必拚。慶幸部分馬主在世界各地亦有養馬，他朝將愛駒運往其他國家作賽亦較易，「獵鷹騎兵」馬主王權在英國養馬量多，贏到打吡亦不怕將來無出路。

國金星際試閘靚絕

S1-1：「國金星際」這匹前菲德文父子訓練賽駒，抵星後兩戰草地1200米後上得1冠1亞，5月打開勝門後休賽至今，埋門兩課沙地閘走勢輕鬆，排得1檔靚位兼配布文，三甲坐位望贏之選。

太平戰士縮程坐正

S1-2：「太平戰士」這匹前華禮納馬房賽駒在澳洲經常參加大賽，而且兩度於三級賽上名，抵星後雖4戰未勝，但前仗已在新加坡堅尼跑第3名，剛戰一哩放頭早段耗力太多，今縮回1400米應可坐正。

巴吉爾有力再贏

S1-3：今場是兩歲馬新加坡G3，身形壯碩的「巴吉爾」，月初登場跑1200米，雖然早段跟得有點吃力，但直路擺正後上愈衝愈勁，始終出賽經驗少，難免走來稚嫩，反正靠追排外檔影響不大，有力再贏。

引擎啟動表現準繩

S1-4：「引擎啟動」以往曾在較長路程取得成績，上仗終點前僅追到第2名，負於「聖裁」，今次再相遇，但負磅再拉開兼強配冼文諾，只要早段緊咬步速，憑其近仗於草地準繩表現，值得作膽。

衝擊當打3連勝

S1-5：「衝擊」體重逾1,300磅，但中長途實力卻甚佳，一連兩仗分從內欄及大外欄後上贏出2000米及1600米賽事，如今中間落墨跑1800米長直路，當無不合之理，同組對手只得「元寶」近況較佳，當打5歲馬可期3連勝。

雄霸天下降班秤先

S1-6：「雄霸天下」4月1400米登場大外欄後上一出即勝，翌仗改跑一哩挑戰新加坡堅尼得第4名，被前3名馬拋開。小休後上周四試閘輕鬆追近，如今降班兼縮程跑短，慶幸排檔理想，宜優先睇好。

黑背前速銳利

S1-7：「黑背」於今屆巴克錦標不敵兩匹新加坡打吡熱門馬「致敬者」及「金猴」而跑入季軍，上仗再用放頭跑法，成功走甩「農神泉」，雖然今次排檔稍外，但本身前速銳利，即使未能領放亦可跟隨幾匹快馬之後守好位，形勢亦不太差。

金猴強配布文信得過

S1-8： 前譯「名岸勝境」的「獵鷹騎兵」，年初敗走一級賽戴康比錦標後，售予泰國馬主王權賽馬名下，4月抵星備戰，兩周前才於新加坡登場熱身跑1400米三班賽輕勝，本身長力十足，用回其兩勝澳洲表列賽級數，加上杜奕跑星洲打吡往績亦佳，增程有力再贏。「金猴」與「致敬者」近仗互有勝負，雖然兩駒1800米長力未明，但「金猴」剛戰除去眼罩明顯再進，2022年星洲最佳3歲馬，強配布文較可信賴。「致敬者」原練馬師被吊銷牌照，由副練接手問題不大，慣用前置跑法，比上仗多跑200米不無考驗，勝在銳氣方欣。「追風寶駒」剛戰終點前追勢猶勝「無敵大亨」，莫丹尼續揀此駒未必無因，增程看來更合，可爭一席。

獵鷹一月1200有料到

S1-9：「獵鷹一月」4月新加坡三歲馬短途賽平磅鬥贏「爆款」，賽績甚佳，之後增程跑1400米及一哩，對這匹Swiss Ace子嗣難度太高，小休後試沙地閘跑第3名，縮回1200米可望交回應有水準。