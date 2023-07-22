近5屆新加坡打吡 澳洲騎練贏3次

暑期轉播賽戲碼，由今次新加坡打吡賽日揭開序幕，重頭戲打吡大賽，香港馬迷對於馬匹實力雖然未必太熟悉，但從往績睇，其實唔難發現多少端倪，尤其千禧年至今，只有2007年由當地本土騎師Din Azis贏過一次，其餘頭馬全部都係外籍騎師。

自2018年新加坡打吡改制跑1800米後，一連5屆賽事，純澳洲騎練組合就贏咗3屆，包括倪塑鵬、菲特文嘅「奧茲之星」；杜奕、克萊門嘅「聖騎士」；同埋上屆貝善利、馬定賢「林家準將」，今屆12路大軍之中，純澳洲組合參戰馬匹，就有「金猴」、「獵鷹騎兵」同「追風寶駒」，當中「金猴」更加請嚟布文壓陣，布文透露此駒今個月初贏裁判盃已有意搵佢策騎，但當時未能抽身，結果改用史卓豐建功，今次終於可以為此駒跑新加坡打吡，佢亦指出剛戰證明馬匹可以應付打吡途程，希望可以攞到好成績。

國金奇兵森巴旋風

值得留意嘅，係曾經贏過呢項大賽而今屆有份出戰嘅現役騎師，有冼文諾、雷馬克同杜奕，貴為星洲一哥嘅冼文諾，亦係近10年之內，唯一以「巴拉多」（2014）同「步兵團」（2017）贏過兩屆最威水，今次夥拍「致敬者」當然唔可以睇小，另外人氣鄉里巴西好手潘曉朗策騎「國金奇兵」，睇嚟今屆賽事，能夠抵禦澳洲幫爭標嘅，就只有呢股森巴旋風。