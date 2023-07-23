敵不過傷患困擾 主觀主義緣慳古活盃並退役

張柱棟旗下長途佳駟「主觀主義」(Subjectivist)，服役以來一直都喺唔同長途賽事取得好成績，先喺2020年10月贏得皇家橡樹錦標，2021年轉戰杜拜美丹亦成功攻下杜拜金盃，同年此駒喺英國雅士谷金盃取勝。呢場勝仗除咗擊敗「 素怡公主」(Princess Zoe)之外，亦粉碎了「弦樂器」(Stradivarius)力爭雅士谷金盃4連霸嘅美夢。

雖然「主觀主義」曾經有咁好成就，但都敵不過傷患困擾。此駒其後肌腱受傷抖咗18個月，今年復出曾經喺杜拜金盃跑入季軍，上仗喺雅士谷金盃再跑季軍，表現已令人滿意，但跑畢上仗之後，「主觀主義」舊患復發，亦都有發炎情況，所以幕後決定安排此駒退役，本來已計劃出戰嘅古活盃，現時都唔會參與。

張柱棟表示，「主觀主義」能夠喺2021年雅士谷金盃制勝，係其中1場好滿意嘅勝仗，因為好多人都留意住「弦樂器」能否連贏4屆，但「主觀主義」可以跑出水準贏馬，令人感到難忘。「主觀主義」退役後，亦會擔任種馬，現時已有育馬者對其有興趣。